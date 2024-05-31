5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

По предварительным данным, ребенок с родителями и собакой шёл в сторону родника.

Как именно мальчик получил разряд, семья не поняла. Когда он наступил на электропастух, или когда снимал питомца с проводов. Внешних повреждений у потерпевшего нет, однако у него болят голова и глаз. Мальчика увезли в медучреждение. С собакой все хорошо.

Владелец электропастуха вытянул его с разрешения экс-главы сельского совета. Общая протяженность — около 13 кв. м., пишет Mash Iptash.