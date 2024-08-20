43-летнему участнику СВО из РТ незаконно арестовали счета
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Прокуратура РТ рассказала про участника специальной военной операции, которому сотрудники полиции помогли восстановить права.
В ведомство пришло заявление от 43-летнего бойца, который заявил, что судебные приставы поступили неправильно.
Выяснилось, что на военного были возбуждены исполнительные производства с целью взыскания долга по кредитам. Счета у военного арестовали. Как итог, он не мог получить свои выплаты.
Татарстанец отправил обращение приставам, однако они ему отказали. Именно после этого военнослужащий пошел в прокуратуру.
Сейчас участник специальной военной операции получил доступ к своим банковским счетам.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре России.
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