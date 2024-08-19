В РТ возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

По результатам проверки в РТ было возбуждено дело о краже полезных ископаемых в Лениногорском районе регионе. По предварительным данным, ущерб составляет больше 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре России.

По информации ведомства, организация «Юсми» на незаконных основаниях добывала более 89 тыс. кубометров щебня.

Специалисты возбудили дело сразу по 2 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — кража и незаконная работа бизнесмена.

Ранее мы писали о том, что на пр. Хусаина Ямашева в Набережных Челнах был закрыт хостел по просьбе сотрудников прокуратуры по Республике Татарстана.

Проверку правоохранители организовали с работниками МЧС после одной жалобы. Предприниматель решил не устранять все выявленные экспертами недочеты, именно по этой причине прокуратура через судебную инстанцию добилась временной остановки деятельности хостела.