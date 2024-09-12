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38-летний инженер из Казани перевел интерфейс «Телеграма» на татарский язык

Зигангиров думает, что отсутствие интерфейса на...

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В РТ завершен перевод интерфейса социальной сети «Телеграм» на татарский язык. Приложение преобразовал 38-летний казанский инженер. До этого Ильгиз Зигангиров занимался переводом софта, настольных игр и спортивной статьи. Об этом мужчина сообщил на пресс-конференции.

Специалист отметил, что он трудится в производственной казанской фирме и не является профпереводчиком. Мужчина также подчеркнул, что в самом приложении есть 525 местных каналов и чатов, из них 181 на татарском.

Зигангиров думает, что отсутствие интерфейса на татарском языке создает трудности для людей.

В работе инженеру помогал словарь, который составляли пользователями, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок.

Мужчина сообщил, что художники писали деву Марию именно в хиджабе.

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