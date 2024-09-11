Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Председатель Духовного управления мусульман по Республике Татарстан сообщил, что хиджаб - это традиционная духовной ценность женщин России.

Камиль Самигуллин рассказал изданию «БИЗНЕС Online», что покрытие головы - традиция, которая есть в исламе, христианстве и иудаизме.

Девушки на картинах и старых снимках носят одежду, которая покрываюет их полностью, помимо лица и кистей рук, отметил муфтий. Мужчина сообщил, что художники писали деву Марию именно в хиджабе.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане уже этой зимой появится новый горнолыжный курорт с 3 трассами. Такие сведения подтвердил глава исполнительного комитета Казани Рашит Гарипов.

Пробное открытие прошло еще в марте, и все замечания людей были услышаны. Строительство продвигается полным ходом. Зимой территория должна быть открыта.