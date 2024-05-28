37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста

В Зеленодольске Татарстана 37-летний мужчина попался на удочку лжеброкеров и поддельного юриста. Об этом рассказали в МВД по РТ. По информации правоохранителей, все началось с общения в соцсетях, где неизвестный предложил пострадавшему заработать на инвестициях.

Периодически обманутый отправлял деньги на указанные счета, в результате вложив большую сумму денег. Когда от него попросили перевести еще средства для уплаты налогов, зеленодолец заподозрил, что его обманывают и обратился за помощью к лжеюристу. Последний тоже был мошенником и вытянул у него примерно миллион рублей.

Сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Казани осудили сиделку за убийство 84-летней бабушки с деменцией.