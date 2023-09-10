Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

32,09% Татарстанцев приняли участие в голосовании за депутатов муниципалитетов

32,09% Татарстанцев приняли участие в голосовании за депутатов муниципалитетов

smartik.ru

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В Татарстане явка на дополнительных выборах депутатов муниципалитетов составила 32,09% от общего числа избирателей с правом голоса, согласно данным государственной автоматизированной системы "Выборы".

Председатель ЦИК Татарстана, Андрей Кондратьев, ранее отмечал, что в этих выборах имеют право принять участие 71 381 избиратель. Досрочно проголосовали 759 человек, то есть 1,06% от числа зарегистрированных в избирательных списках.

Дополнительные выборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 районах Татарстана, в том числе выбирается один депутат Казанской городской думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу в Приволжском районе.

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