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Эксперты Авито назвали самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей в РТ

Самые высокие зарплаты в Татарстане в первом кв...

pixabay

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По данным экспертов Авито Работы, которые проанализировали средние зарплаты в рабочих профессиях Татарстана, наибольшие предложения по зарплатам были сделаны специалистам строительной сферы в первом квартале 2025 года. Это связано с активным развитием промышленности, инфраструктурных проектов и повышенным интересом к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), а также подготовкой к дачному сезону.

Самые высокие зарплаты в Татарстане в первом квартале 2025 года получили монолитчики, с предложением в среднем 181 741 рубль в месяц — на 43% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположились плиточники, чья средняя зарплата составила 165 741 рубль в месяц, что на 44% выше по сравнению с прошлым годом. Рост связан с активным строительством в регионе.

Токари заняли третью позицию с предложенной зарплатой 144 213 рублей в месяц, что на 2% больше, чем в 2024 году. Повышенный спрос на эту профессию обусловлен ростом числа строительных и ремонтных проектов.

Четвертое место в списке занимает профессия отделочников, чья средняя зарплата составила 141 359 рублей в месяц, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом.

Замыкают пятерку лидеров автомаляры, получающие в среднем 135 381 рубль в месяц — на 32% больше, чем год назад. Эти специалисты занимаются подготовкой и покраской автомобильных кузовов и деталей.

Таким образом, самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Татарстане в первом квартале 2025 года сосредоточены в строительной и автомобильной отраслях.

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