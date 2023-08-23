Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане появится ядерная энергетика: «Росатом» построит в Менделеевске водородную АЭС

«Росатом» планирует построить в Менделеевске водородную АЭС за 300 млрд рублей
В Татарстане появится ядерная энергетика: «Росатом» построит в Менделеевске водородную АЭС

1svoimi-rukami.ru

Подписаться в Telegram

В Татарстане планируется постройка водородной станции стоимостью 300 млрд рублей. Компания "Росатом" собирается создать в Менделеевске водородную атомную энерготехнологическую станцию с целью производства водорода. Эту информацию сообщает "Бизнес Online".

Проектированием станции будет заниматься компания "ОБКМ им. Африкантова", которая является частью машиностроительного холдинга "Росатома" - АО "Атомэнергомаш". Заказ на строительство станции поступил от концерна "Росэнергоатом".

Планируется, что станция будет состоять из четырех блоков и ее годовая производительность составит 400 тыс. тонн водорода. Начало строительства запланировано на 2028 год, а к 2035 году ожидается полная эксплуатация всех четырех блоков. Предполагается, что проект принесет 20 млрд рублей налоговых поступлений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начнут строить в 2024 году: в Челнах построят новую больницу

Интересное в Казани

день назад

Призовой фонд 1 миллион рублей: X5 доставка запускает масштабный конкурс «Гонка курьеров»

отлов крыс в квартире

Новости Казани

день назад

Из Казани в Ульяновск на «Метеоре»: озвучена стоимость проезда

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

пилатес санкт петербург в Санкт-Петербурге

Новости Казани

13 часов назад

В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

Новости Казани

день назад

Почти сутки без воды и света: в казанском ЖК отключили ресурсы

Новости Татарстана

12 часов назад

С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

Новости Татарстана

день назад

План по подготовке школьников к военной службе утвердили в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане запустят экологичное производства бензин класса 5 и выше
Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Новости Казани

26 минут назад

14 млрд выделят на развитие культуры в Казани

Интересное в Казани

22 часа назад

Чулпан Миннебаева: об открытии частной сыроварни и татарских сырах

Новости Татарстана

36 минут назад

С 5 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду

Важное в РТ

час назад

Сбербанк расширяет список сервисов, в которых можно подтвердить подлинность профиля с помощью Сбер ID
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
4 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Татарстана

час назад

2 человека пострадали во время пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

Певице Иркэ отказали в медицинской помощи

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива
Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть
Интересное в Казани
5 дней назад

Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть