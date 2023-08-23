«Росатом» планирует построить в Менделеевске водородную АЭС за 300 млрд рублей

В Татарстане планируется постройка водородной станции стоимостью 300 млрд рублей. Компания "Росатом" собирается создать в Менделеевске водородную атомную энерготехнологическую станцию с целью производства водорода. Эту информацию сообщает "Бизнес Online".





Проектированием станции будет заниматься компания "ОБКМ им. Африкантова", которая является частью машиностроительного холдинга "Росатома" - АО "Атомэнергомаш". Заказ на строительство станции поступил от концерна "Росэнергоатом".Планируется, что станция будет состоять из четырех блоков и ее годовая производительность составит 400 тыс. тонн водорода. Начало строительства запланировано на 2028 год, а к 2035 году ожидается полная эксплуатация всех четырех блоков. Предполагается, что проект принесет 20 млрд рублей налоговых поступлений.