28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане

Модернизация первичного звена здравоохранения в Татарстане в 2023 году представляет собой значительный шаг в улучшении медицинской инфраструктуры и обеспечении качественного обслуживания жителей. Выделение почти 2,5 млрд рублей на эти цели отражает стратегическое внимание к развитию здравоохранения в регионе и является частью реализации национального проекта "Здравоохранение".

Построение 25 ФАПов, двух поликлиник и филиала детской поликлиники, а также запуск строительства многопрофильной поликлиники, значительно усилит доступность и качество первичной медицинской помощи для населения. Капитальный ремонт 117 зданий медицинских учреждений, закупка почти двух тысяч единиц медицинского оборудования и трех автомобилей для обслуживания сельской местности способствуют современному оборудованию и эффективной работе медицинских учреждений.