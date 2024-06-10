22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани

В Казани на пересечении ул. Ершова и Абжалилова случилась авария. Беременная девушка на пешеходном переходе сбила ребенка на самокате.

По предварительной информации, 22-летняя водитель ехала на зеленый свет светофора и не увидела парня на зебре. Как итог, потерпевший получил различные серьезные травмы головы, его госпитализировали, пишет Татарстан 24.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работали сотрудники ГАИ.

Ранее мы писали о том, что в Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул.