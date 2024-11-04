22-летняя Алина Загитова рассказала о сложных отношениях с Евгенией Медведевой

22-летняя спортсменка Алина Загитова призналась, что сейчас у нее довольно непростые отношения с Евгенией Медведевой. Об этом пишет Super.ru.

Сплетни о разрыве дружбы между двумя фигуристками ходят уже давно, однако девушки говорили, что у них все хорошо. Однако сейчас Алина заявила, что она продолжительное время не разговаривает с коллегой. Загитова подчеркнула, что с ней Евгения не здоровается, что конечно обидно, однако она уже привыкла к таким эмоциональным качелям со стороны Медведевой.

Алина также заявила, что она абсолютно не понимает, по какой именно причине Медведева обижена на нее, потому что между ними не было конфликтов.

Напомним, что обе фигуристки выступали на Олимпийских играх в 2018 году. В то время Алина получила золото, а Евгения Медведева заработала серебряную медаль.