200 млн рублей может заработать Татарстан при помощи туристических сборов

Согласно пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму, введение туристического сбора позволит пополнить бюджет республики на 200 миллионов рублей ежегодно. При этом еще не подтвержден конкретный размер ставки.



На текущий момент множество регионов России уже внедрили туристический сбор, приводящий доход в диапазоне от 30 до 100 миллионов рублей. Однако в Татарстане для его введения потребуются определенные нормативно-правовые акты.



Учитывая наличие опыта и прецедентов в других регионах, ожидается, что эта процедура в республике не займет много времени.Важно отметить, что на развитие туризма в Татарстане будет выделено более 8,3 миллиарда рублей.