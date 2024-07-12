20-летнего жителя Нижнекамска ограбили на 11 тысяч около парка «Семья»

20-летний молодой парень из Нижнекамска обратился к правоохранителям с заявлением о краже. Парень сообщил, что 2 незнакомцев подошли к нему сзади около парка «Семья», схватили сумку и убежали.

В сумке был телефон, кошелек, документы и наушники. Ущерб - 11 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер и установили личность воров. Ими оказались жители Челнов. Хулиганов задержали, краденные вещи уже изъяты.

По этому факту было возбуждено дело по статье «Грабеж». Об этом рассказали в УМВД РФ по Татарстану.

Ранее мы писали о том, что между п. Царицыно и Нагорный в Казани будут демонтированы незаконные сооружения, которые возвели цыгане. Сведения о таборе были переданы в полицию, в скором времени на месте пройдет розыск.

Власти Республики Татарстана заявили, что все эти действия незаконны.