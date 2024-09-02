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Сергей Лазарев проспал рейс в Татарстан 1 сентября

Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике ...

Сергей Лазарев

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Певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в республику. К счастью, он все-таки успел прибыть на концерт.

Артист планировал выступить в 21:00. В городе 1 сентября местные жители и гости праздновали День нефтяника. Сергей хотел добраться до аэропорта в шесть утра, вот только будильник у него не сработал.

В соцсетях Лазарев отметил, что он в первый раз в своей жизни проспал самолет. А проснулся Сергей, когда ему стал звонить его директор. В результате, мужчина вылетел другим рейсом и все же успел.

Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике Татарстан минимум 2 раза.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба. Полузащитник казанского «Рубина» поделился своими мыслями о текущих показателях команды в Российской Премьер-Лиге.

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