Сергей Лазарев проспал рейс в Татарстан 1 сентября

Певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в республику. К счастью, он все-таки успел прибыть на концерт.

Артист планировал выступить в 21:00. В городе 1 сентября местные жители и гости праздновали День нефтяника. Сергей хотел добраться до аэропорта в шесть утра, вот только будильник у него не сработал.

В соцсетях Лазарев отметил, что он в первый раз в своей жизни проспал самолет. А проснулся Сергей, когда ему стал звонить его директор. В результате, мужчина вылетел другим рейсом и все же успел.

Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике Татарстан минимум 2 раза.

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