2 подростков остаются в ДРКБ после атаки беспилотников

Двое детей остаются на лечении в казанской больнице, куда их доставили после атаки беспилотных летательных аппаратов на общежитие колледжа в зоне «Алабуга».

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана рассказали, что состояние здоровья у пациентов средней тяжести.

Ранее минздрав Марсель Миннуллин говорил, что одного из парней прооперировали, у него был перелом лодыжки.

Всего из-за атаки БПЛА на колледж «Алабуга политех» пострадали 14 человек. 6 из них в настоящее время находятся в стационаре Елабужской райбольницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У них положительная динамика, подчеркнули в ведомстве. Еще 6 отпустили лечиться домой.