Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

2 подростков остаются в ДРКБ после атаки БПЛА

2 подростков остаются в ДРКБ после атаки беспилотников
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Двое детей остаются на лечении в казанской больнице, куда их доставили после атаки беспилотных летательных аппаратов на общежитие колледжа в зоне «Алабуга».

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана рассказали, что состояние здоровья у пациентов средней тяжести.

Ранее минздрав Марсель Миннуллин говорил, что одного из парней прооперировали, у него был перелом лодыжки.

Всего из-за атаки БПЛА на колледж «Алабуга политех» пострадали 14 человек. 6 из них в настоящее время находятся в стационаре Елабужской райбольницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У них положительная динамика, подчеркнули в ведомстве. Еще 6 отпустили лечиться домой.

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