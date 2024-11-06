Полиция прокомментировала задержание 3 фанатов ЦСКА
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В Министерстве внутренних дел РФ по Казани сообщили Inkazan, что некоторые футбольных фанаты были задержаны правоохранителями за административные нарушения на одной из улиц региональной столице.
Работники ППС на ул. Баумана поймали 3 болельщиков из Москвы. У 2 были признаки опьянения, вот только проходить медосвидетельствование приезжие не стали. По этой причине на них были составлены административные протоколы.
У 3-го задержанного силовики обнаружили стикеры. За это его доставили в отделение для того, чтобы разобраться в произошедшем.
Ранее мы писали о том, что власти Казани изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана. В управлении культуры рассказали, что это может помочь в наведении порядка. Однако в настоящее время неизвестно, какое именно оборудование разрешено для выступлений.
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