Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

2 000 волонтеров примут участие в «Играх Будущего» в Казани

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Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, объявил о масштабном участии волонтеров на предстоящих «Играх будущего» в Казани. В ходе инспекционного визита в столицу Татарстана первого международного мультиспортивного турнира вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и Азатом Кадыровым, первым заместителем министра спорта РФ, была оценена операционная готовность ключевых объектов и проведена встреча с волонтерами.

В организации мероприятия будут задействованы более 2 тысяч волонтеров из 30 стран, включая 121 добровольца из различных уголков мира, таких как Великобритания, Греция и ОАЭ.

По словам Чернышенко, подготовка к играм велась в течение почти 450 дней по поручению президента Владимира Путина и теперь находится на финишной прямой. Церемония открытия, запланированная на 21 февраля, обещает стать началом новой эпохи в развитии фиджитал-спорта.

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