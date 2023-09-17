Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

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17 сентября в Казани запретят продажу алкоголя. Причиной такого решения стал предстоящий матч Российской Премьер-лиги между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом".

Постановление об ограничении было подписано Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошином, в соответствии с федеральным законом о безопасности проведения мероприятий.

Зона ограничения будет располагаться вблизи "Ак Барс Арены" и включает улицы Ф.Амирхана, Сибгата Хакима, Чистопольскую, Адоратского, Лаврентьева, Гаврилова, Троицкий лес, а также акваторию Казанки. Таким образом, на время матча розничная продажа алкоголя будет запрещена на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

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