16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

16 сентября 2024 года, в РТ следователи задержали председателя палаты земельно-имущественных отношений Азата Надершина, пишет «Бизнес Онлайн».

По предварительным данным, 35-летний специалист Тукаевского района обвиняется в превышении своих полномочий. Известно, что татарстанец родился в Елабуге, окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Кроме того, он женат и у него есть дочка.

Претензии к чиновнику появились после того, как арестовали бизнесмена Валерия Чулакова из Челнов. Есть сведения, которые еще не подтверждены, что он обменял земельный участок, когда неверно провели оценку территорий. В результате, ущерб - около 64 миллионов рублей.

Бизнесмен свою вину еще не признал. Есть версия, что Азат Надершин подписал документы о передаче Валерием Чулаковым 7 гектаров земли взамен 384 га.