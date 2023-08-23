130 млн рублей выделят на закупку льготных лекарств татарстанцам
Более чем 130,6 млн рублей выделены для обеспечения лекарством граждан Татарстана, имеющих особые льготы. Тендеры на приобретение соответствующих препаратов размещены на портале госзакупок.
Заказчиком выступает министерство здравоохранения Татарстана, а средства для закупки будут выделены из республиканского бюджета. Срок подачи заявок заканчивается 31 августа, а победители электронных аукционов будут определены 4 сентября. Планируется, что лекарства будут поставлены до июля следующего года.