130 млн рублей выделят на закупку льготных лекарств татарстанцам

Более чем 130,6 млн рублей выделены для обеспечения лекарством граждан Татарстана, имеющих особые льготы. Тендеры на приобретение соответствующих препаратов размещены на портале госзакупок.





Среди лекарственных средств, закупаемых, можно назвать комплекс валсартана и сакубитрила, которые применяются в лечении сердечной недостаточности, а также препараты для борьбы с артритами, псориазом и онкологическими заболеваниями. Также планируется закупка препаратов, предназначенных для устранения бронхиальной астмы и других проблем дыхательных путей.Заказчиком выступает министерство здравоохранения Татарстана, а средства для закупки будут выделены из республиканского бюджета. Срок подачи заявок заканчивается 31 августа, а победители электронных аукционов будут определены 4 сентября. Планируется, что лекарства будут поставлены до июля следующего года.