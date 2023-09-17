12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Трансляция цифровых программ эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания на низкомощных объектах телерадиовещания в 12 районах Татарстана будет временно приостановлена. Эту информацию пресс-служба Минцифры республики официально подтвердила.

В период с 18 по 21 сентября будут проведены запланированные профилактические работы, что потребует временного прекращения передачи сигнала. Работы будут выполнены в разное время с 9 утра до 3 часов дня.