Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

vgoroden.ru

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Трансляция цифровых программ эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания на низкомощных объектах телерадиовещания в 12 районах Татарстана будет временно приостановлена. Эту информацию пресс-служба Минцифры республики официально подтвердила.

В период с 18 по 21 сентября будут проведены запланированные профилактические работы, что потребует временного прекращения передачи сигнала. Работы будут выполнены в разное время с 9 утра до 3 часов дня.

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