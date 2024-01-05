100 тыс. человек обратились в Центры психологической помощи Татарстана

В центр психологической помощи Татарстана за 2023 год обратились почти сто тысяч человек.

Обратившихся за консультацией к специалистам центров психолого-педагогической помощи в Татарстане в прошлом году было на 22% больше, чем в предыдущий период. Основной задачей этих центров является оказание индивидуальной психологической поддержки молодежи.

Важно отметить, что в 2022 году был проведен капитальный ремонт 15 центров психолого-педагогической помощи в пяти районах. В 2023 году были отремонтированы 9 центров в четырех районах, а в 2024 году запланировано отремонтировать 6 центров в пяти городах республики.