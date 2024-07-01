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Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Во время разбирательств семье умершего угрожали

ГАИ

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В июля 2012 года, в Казани на ул. Эсперанто (теперь Назарбаева) Porsche бизнесмена Сергея Руснака вылетел на встречку и влетел в Daewoo Nexia. Водитель последнего авто умер, во время разбирательств семье умершего угрожали.

Тогда следствие длилось 4 года, однако фигуранта все же приговорили реальному сроку - 3,3 года в исправительной колонии.

За рулем Porsche находился уроженец Казахстана Василий Барнабашвили, который являлся одним из бывших учредителей компании "Картли".

Было возбуждено уголовное дело, пишет Инказан.

Всё самое главное о событиях этой ночи: в центре Казани столкнулись Porsche 911 и Granta — водитель Lada погиб.

Появились новые подробности смертельного ДТП у ТЦ «Корстон».

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