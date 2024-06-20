Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список террористов и экстремистов казанскую журналистку Фариду Курбангалееву*, экс-ведущую ГТРК «Татарстан» и «Россия-1».

Причины неизвестны. После 2022 года жительница Казани уехала из России, создала свой Yotube-канал, на котором она выступила против специальной военной операции.

Напомним, Курбангалеева* родилась в столице Татарстана, где окончила факультет журналистики Казанского государственного университета. В период с 1998 по 2007 год она трудилась на ГТРК «Татарстан», а после стала корреспондентом и ведущей на федеральном канале «Россия», пишет АиФ.

*внесена в список экстремистов и террористов от Росфинмониторинга.

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