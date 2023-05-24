Жители Казани возмущены сносом 90-летней чаши фонтана в Саду рыбака

В Казани в Саду рыбака Адмиралтейской слободы разрушена чаша фантана, который является образцом классического советского паркового искусства 1930-х годов.

На данный факт указал Ян Гордеев в Telegram-канале "Архитектурасы". Он возмутился последствиями, которые наступили от "реставрации" и "благоустройства".

Приняв возмущение к сведению, "Парки Татарстана" отметили, что чаша отправилась на воссоздание, при котором будут использованы архивные исторические материалы.

