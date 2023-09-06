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Ждут обратной связи: в Казани временно будет продлен маршрут автобуса №36

С 7 сентября 2023 года в Казани продлевается маршрут автобуса №36
Ждут обратной связи: в Казани временно будет продлен маршрут автобуса №36

Дарья Порсева

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В Казани будет продлен маршрут автобуса №36 - добавятся новые остановки. Действовать изменения начнут с 7 сентября, сообщают представители Комитета по транспорту Казани.

Пока что новая схема движения транспорта вводится только на тестовые два месяца. Связана данная мера с октрытием многопрофильной поликлиники Зеленодольского муниципального района, расположенной по адресу Осиновская, 36. Маршрут продлят по остановки «Поликлиника», которая расположена у дома №36 по Осиновской. При этом не поменяется режим работы транспорта на маршруте.

Сообщается, что автобус будет идти по Осиновской, разворачиваться на остановке «Поликлиника» и двигаться по маршруту далее. Сам маршрут на это время переименуют в «Вещевой рынок - Поликлиника».

В Комитете по транспорту ждут обратную связь от пассажиров. Новая схема может быть утверждена на постоянной основе, если горожане дадут положительные отзывы на нее.

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