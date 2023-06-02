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Завершат уже осенью: в Казани на ремонт дороги направят почти 14 миллионов

В Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят больше 13 млн рублей
Завершат уже осенью: в Казани на ремонт дороги направят почти 14 миллионов

Ксения Самринова

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На сайте госзакупок был опубликован соответствующий заказ, в котором указано, что на ремонт дороги, ведущей к танковому полигону, будет направлено 13,8 миллиона рублей.

Помимо подъездных дорог в порядок будут также приводиться тротуары. По плану, подрядчик должен завершить все ремонтные работы осенью 2023 года. Заказчиком выступает ГКУ "Главтатдортранс", а исполнитель пока что остается неизвестен - его определят 21 июня 2023 года.

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