Завершат уже осенью: в Казани на ремонт дороги направят почти 14 миллионов

В Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят больше 13 млн рублей

На сайте госзакупок был опубликован соответствующий заказ, в котором указано, что на ремонт дороги, ведущей к танковому полигону, будет направлено 13,8 миллиона рублей.

Помимо подъездных дорог в порядок будут также приводиться тротуары. По плану, подрядчик должен завершить все ремонтные работы осенью 2023 года. Заказчиком выступает ГКУ "Главтатдортранс", а исполнитель пока что остается неизвестен - его определят 21 июня 2023 года.