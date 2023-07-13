Завершат на месяц раньше: в Казани проинспектировал ход капитального ремонта моста на Назарбаева

В Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход капитального ремонта моста по улице Назарбаева

В Казани планируют на месяц раньше завершить капитальный ремонт моста по улице Назарбаева. Каждый ден ь на объекте трудятся от 20 до 40 человек и 5-10 единиц техники. Ход ремонт проинспектировал глава города Ильсур Метшин.

Он отметил, что мост через озеро Кабан - одна из важнейших транспортных артерий в центре Казани. Специалистам, с его слов, удалось вовремя обнаружить трещины в опорах и сейчас ударными темпами они возводят новый.

Обследование объекта было проведено в 2019 года, тогда же специалист и определили, что мост находится в аварийном состоянии. Сразу же ввели ограничение на движение тяжеловесной техники, а в прошлом году рабочие приступили к демонтажу пешеходной части и переустройству сетей водоснабжения.

После капремонта расчетная скорость движения по мосту будет 70 км/час, а ширина проезжей части достигнет 32,5 метров. Длина пролетного строения будет 18 метров.