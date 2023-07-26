Завершат к концу 2024: в Казани на 52% выполнена рекультивация иловых полей

В Казани в июле 2023 года на 52% выполнена рекультивация иловых полей

В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология» в Казани на данный момент были выполнены 52% строительно-монтажных работ по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений, сообщил глава минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Отмечается, что рекультивация предполагает освобождение карт от ила с устройством нижнего экрана и заполнения геотуб разбавленным иловым осадком. Завершить проект планируют к концу 2024 года, сообщает tatcenter.ru.