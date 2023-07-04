Завершат к 2024 году: реконструкция БОСК Казани перешагнула экватор

В Казани 4 июля реконструкцию БОСК выполнили на 65%

Реконструкция биологических очистных сооружений Казани уже перевалила за экватор. Работы выполнены почти на 65%, на данный момент подходит к концу первый этап реконструкции, в рамках которого построены и обновлены 27 строений. Параллельно были начаты работы и второго этапа, которые охватывают еще 11 зданий. В планах - завершить реконструкцию БОСКа к 2024 году. Проведение всех вышеописанных работ позволит улучшить качество очистки городских стоков, а также увеличит объем принимаемых сточных вод.

Ход работ сегодня, 4 июля, проконтролировал града города Ильсур Метшин. Он напомнил, что на момент начала работ износ оборудования составлял 80%. Приступить к реконструкции удалось благодаря поддержке федерального центра и руководства Татарстана. Он также отметил, что после реализации проекта БОСК будут ежесуточно принимать 650 тысяч кубометров, вместо 450, которые проходят через них сегодня.