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· Полина Модестова

Завершат к 2024 году: реконструкция БОСК Казани перешагнула экватор

В Казани 4 июля реконструкцию БОСК выполнили на 65%
Завершат к 2024 году: реконструкция БОСК Казани перешагнула экватор

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Реконструкция биологических очистных сооружений Казани уже перевалила за экватор. Работы выполнены почти на 65%, на данный момент подходит к концу первый этап реконструкции, в рамках которого построены и обновлены 27 строений. Параллельно были начаты работы и второго этапа, которые охватывают еще 11 зданий. В планах - завершить реконструкцию БОСКа к 2024 году. Проведение всех вышеописанных работ позволит улучшить качество очистки городских стоков, а также увеличит объем принимаемых сточных вод.

Ход работ сегодня, 4 июля, проконтролировал града города Ильсур Метшин. Он напомнил, что на момент начала работ износ оборудования составлял 80%. Приступить к реконструкции удалось благодаря поддержке федерального центра и руководства Татарстана. Он также отметил, что после реализации проекта БОСК будут ежесуточно принимать 650 тысяч кубометров, вместо 450, которые проходят через них сегодня.

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