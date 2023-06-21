Заперли малышку в подсобке: в Татарстане проверяют информацию об издевательствах над ребенком

Следком РТ проверяет информацию о запертом 2-летнем ребенке в подсобке детсада

Представители Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводят проверку по факту появившиеся в СМИ информации о применении насилия к ребенку в одном из частных детских садов Пестречинского района.

Согласно публикациям, один из воспитанников детского сада был заперт в подсобном помещении, где громко кричала. По предварительным данным, произошло это с девочкой, возраст которой - два года. На данный момент проводятся мероприятия, который будут направлены на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.