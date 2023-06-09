Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

С 10 июня и до конца лета ограничат движение по улице Право-Булачной в Казани

В Казани с 10 июня и до конца лета будет частично ограничено движение о улице Право-Булачной. Связана такая мера с заменой участка тепловода.

Как рассказал замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин, работы будут идти на участке, протяженность которого больше 500 метров: от пересечения с улице К. Наджми и до дома №13 на Право-Булачной. Будет заменен трубопровод, диаметр которого 700 метров. Он был построен еще в 1976 году и срок его эксплуатации истек. За последние несколько лет на нем возникло 18 повреждений.

Новый тепловод будет больше в диаметре - его увеличат с 700 до 800 мм. Эта мера позволит обеспечит запас для развития системы отопления центра города. В связи с проводимыми работами с середины июня и до конца июля будет отключено горячее водоснабжение. Известно, что тепловод обслуживает 62 жилых дома, четыре школ, три детских сада, десять гостиниц, четыре медучреждений, а также больше 700 потребителей. Ремонтные работы будут идти круглосуточно.

На проезжей части на время работ закроют крайнюю левую полосу. Вторая полоса будет перекрываться лишь для установки специализированной техники в период низкого трафика движения. Маршруты общественного транспорта меняться не будут. В часы пик будут освобождены для общественного транспорта и автомобилей две полосы. В остальное время - одна.