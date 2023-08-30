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Закупят на 210 миллионов: в Казани ищут подрядчика для поставки цыплят-бройлеров

В Казани на 210 миллионов закупят тушки цыплят-бройлеров
Закупят на 210 миллионов: в Казани ищут подрядчика для поставки цыплят-бройлеров

Екатерина Елисеева

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На сайте госзакупок появились два тендера на поставку тушек цыплят-бройлеров «Халяль» замороженных на сумму в 102 миллиона рублей и 108 миллионов рублей. Заказчиком выступает акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани».

Единственное требование к участникам закупки - отсутствие их в реестре недобросовестных поставщиков. Заявки принимаются до 10 часов утра 13 сентября 2023 года.

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