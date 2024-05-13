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Загрузка отелей Казани на майские праздники составила 83%

Согласно предварительным данным, загрузка отелей в Казани во время майских праздников составила примерно 83%

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Согласно предварительным данным, загрузка отелей в Казани во время майских праздников составила примерно 83%. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

На сегодняшний день в городе есть 231 свободное место размещения, включая хостелы. Общее количество номеров в городе составляет 8182.

Казань уже активно готовится к новому туристическому сезону. Сейчас идёт проверка туристических маршрутов. Это делают администрациями районов и исполком.

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