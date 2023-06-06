Задача - увеличить объем перевозок на 200 тысяч: "Флот РТ" планирует развивать круизы и перевозки

«Флот Республики Татарстан» будет развивать круизы и перевозки по Казанке

В рамках пресс-конференции генеральный директор организации "Флот РТ" Роман Лизалин заявил, что планируется расширение внешнего и внутреннего туризма в направлении Болгара, Свияжск и Казанка.

С его слов, на балансе компании будут новые инновационные суда, а к 2025 году ставится задача по увеличению объема перевозок на 200 тысяч - с 300 до 500.

На сегодняшний день "Флот РТ" ведет вопрос штатного формирования получения лицензии на пассажирские перевозки, сообщил Лизалин. В планах - расширить не только туристические перевозки, но и внутренний и внешний туризм в кооперации с коллегами из других регионов. Будет организация заниматься и круизными перевозками.