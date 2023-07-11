Выступит "Ленинград": в Казань на открытие Суперкубка приедет известная группа

Группа «Ленинград» выступит на Суперкубке России в Казани 15 июля

В Казани на матче за Суперкубок России выступит группа "Ленинград", о чем сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что игра пройдет между чемпионом России сезона 2022/23, футбольного клуба Санкт-Петербурга "Зенит", и обладателем Кубка страны ЦСКА. Встреча запланирована на 15 июля. Проведут ее в Казани, в 17:00 по московскому времени. Известно также, что на церемонии открытия выступит и группа "Монгол Шуудан".