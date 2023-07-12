Выступят представители современной сцены: в Казани возродят первый советский аудиовизуальный фестиваль

В Казани возродят первый советский аудиовизуальный фестиваль

На территории завода «Казаньоргсинтез» 15 июля пройдет фестиваль аудиовизуального искусства «Свет и музыка». В программе - выступления представителей современной сцены Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, специальная подборка пластинок и медиансталляция.

Отмечается, что «Свет и музыка» возродит первый советский аудиовизуальный фестиваль, который проводили в Казани в 1960-1990-е годы. Его организаторами тогда были сотрудники научно-исследовательного института экспериментальной эстетики "Прометей".

Как сообщают в мэрии, на концерте выступят музыканты с большим опытом выступлений. Помимо этого, на мероприятии можно будет увидеть экспериментальную световую медиаинсталляцию, которая была создана на основе работ НИИ "Прометей" и архивов завода.

Для гостей будет организован трансфер от ЦСК «Смена» до завода «Казаньоргсинтез» и обратно. В поездке можно будет послушать односерийный подкаст и том, как из-за синтеза света и звука изменилось искусство XX века.