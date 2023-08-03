Выступать будут живым звуком: в Казани в сентябре пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение»

Фестиваль музыки «СоТворение» пройдет в Казани осенью - 8 и 9 сентября

В Казани этой осенью, 8 и 9 сентября, будет проходить международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Соответствующее постановления было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО города.

В мэрии сообщили, что для проведения мероприятия будет создан организационный комитет, который возглавит руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. Одна из площадок фестиваля - площадь Тысячелетия, где, по традиции, проводятся наиболее значимые для города мероприятия. Выступать артисты будут с живыми звуком.

Фестиваль будет проходить по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов». Подробную информацию о нем разместят позже.