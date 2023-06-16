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· Полина Модестова

Высота каждой больше 8 метров: на въезде в Алексеевский район Татарстана появятся стелы

На въезде в Алексеевское установят стелы
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Исполкомом Алексеевского района Татарстана был объявлен аукцион на изготовление и установку стел на въезде. На сайте госзакупок опубликовали соответствующий тендер.

Стоимость работы - 5,4 миллиона рублей. Однако, компания из Санкт-Петербурга предложила скидку в размере 46,5% от начальной суммы, в результате чего выиграла тендер за 2,9 миллиона рублей. В результате "РПК Реклама Сервис" будет заниматься изготовление и установкой трех стел, которые расположатся на въезде в город.

По техническому заданию стелы будут по форме как равнобедренные треугольники. Их высота составит 8,6 метров, а ширина - 10 метров. Боковые поверхности будут выполнены из композитных панелей с фоном в цвета флагов России и Татарстана. В центре каждой из стелл расположится надпись "Алексеевский район" и "Доброго пути!".

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