Вырастет до 100 рублей: в Казани с 1 августа цены на парковку станут выше

В Казани с 1 августа 2023 года повысят цены на парковку

В Казани с 1 августа на 25 территориях муниципальных парковок будет увеличен тариф за их использование, сообщает комитет по транспорту Казани в своем телеграм-канале.

На трех участках стоимость парковочных мест достигнет 50 рублей в час:

улица Абсалямова — местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с Сибгата Хакима до пересечения с Чистопольской;

улица Сибгата Хакима — местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с Абсалямова до пересечения с Мусина;

улица Курашова — четная сторона улицы от пересечения с Бутлерова до пересечения с Горького.

До 70 рублей вырастет стоимость парковочных мест на улицах Миславского, Пушкина, участок на пересечении улиц Миславского и Батурина, Столбова, Дзержинского, Айвазовского, Малой Красной, Бутлерова, Чернышевского. Будет изменен и тариф на нескольких участках Профсоюзной, на Островского со стороны сквера на Тукая, на Николаева, Кави Наджми, Жуковского, Мусы Джалиля, Чехова.

До 100 рублей поднимут стоимость парковки на улицах: