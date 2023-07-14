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Выполнят реконструкцию коллектора: в Казани частично перекроют улицу Чистопольскую

Улицу Чистопольская в Казани с 19 июля частично перекроют из-за реконструкции коллектора
Выполнят реконструкцию коллектора: в Казани частично перекроют улицу Чистопольскую

Ксения Самринова

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В Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора будет перекрыта улица Чистопольская, сообщила пресс-служба городской администрации.

Местные проезды в районе домов №28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12 и 10/8 по улице Чистопольской будут закрыты с 19 по 29 июля.

Напомним, что в Казани работы по ремонту третьего северного коллектора идут уже больше двух лет. Из-за проведения этих работ постоянно перекрываются улицы в Ново-Савинском районе. К примеру, до 31 августа был перекрыт участок у дом №108.

По разным оценкам износ сетей достиг 90%. В начале 2023 года проблемный коллектор был отремонтирован уже на 60%.

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