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· Полина Модестова

"Выйдет на связь через несколько дней": жена пропавшего в Татарстане рыбака получила странное сообщение

Жена пропавшего в Татарстане рыбака получила от него сообщение с просьбой прекратить поиск
"Выйдет на связь через несколько дней": жена пропавшего в Татарстане рыбака получила странное сообщение

ДПСО "ОРЕЛ"

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Жена пропавшего в Тукаевском районе Татарстана Азата Солтанова получила с его страницы в социальных сетях сообщение, в котором он попросил его не искать, сообщает Mash Iptash. В сообщении также говорится, что молодой человек выйдет на связь через две недели.

На данный момент полученную информацию проверяет полиция, одна из версий, что автор отправленного сообщения - другой человек, так как телефона в брошенном автомобиле и поблизости не было.

Напомним, что молодой человек пропал несколько дней назад. Он с братом рыбачил в Мамадышском районе, а позже они разъехались. Спустя время пропавший Азат так и не вернулся домой, из-за чего забеспокоились родители и обратились в полицию.

Машину пропавшего нашли открытой в пятнадцати километрах от автограда. Сбоку на ней обнаружена вмятина, а окно разбито.

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