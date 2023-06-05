Выбрали лучшие столовые в городе: Департамент продовольствия Казани каждый день кормил почти 300 тысяч детей

Департамент продовольствия Казани весь учебный год кормил почти 300 тысяч школьников

В учебном году, который подошел к концу, Департамент продовольствия и социального питания Казани организовал горячее питание для 160 тысяч школьников города, а также для 132 тысяч школьников еще десяти районов республики, о чем сообщила директор Департамента Рима Мухамедшина.

Бесплатное питание было получено 100% учеников начальных классов и 18% учеников старших классов.

Стали также известны победители конкурса "Лучшая школьная столовая Казани", который проводился в апреле вместе с Казанским торгово-экономическим техникумом и управлением образования Казани. Одержали победу столовые в школах №12, 54 и 169. А вот лучшими поварами стали завпроизводством лицея №182 Светлана Зудина и повар школы №169 Инзиля Мавлюдова. Они будут принимать участие в республиканском конкурсе, где будут выбирать команду во Всероссийский конкурс "Лучшая школьная столовая".