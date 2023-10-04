Всем оказана помощь: в Казани за сутки сбили трех детей и пенсионерку

Пенсионерку и трех детей сбили в Казани за сутки 3 октября

В Казани были зарегистрированы 122 ДТП за сутки. В результате аварий пострадали девять человек, включая четырех пешеходов, четырех пассажиров и велосипедиста. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Накануне, 3 октября, ДТП произошло напротив дома №38 по улице Боевой. По предварительным данным, 63-летняя автолюбительница наехала на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

Другая женщина-водитель уже позже при выезде со двора дома №12 по улице Гарифьянова не уступила дорогу 16-летнему подростку, в результате чего наехала на него. Молодой человек пересекал проезжую часть на велосипеде.

Во дворе дома №14 по Ваганова произошло ДТП с семилетним ребенком. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего наехал на мальчика.

Всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь в больнице, после чего пострадавших отпустили домой.