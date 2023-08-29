Всех ждет дополнительный выходной: в День города и республики жители Казани будут отдыхать

Дополнительный выходной ждет жителей Казани в День города и республики

Жителей Казани уже завтра, 30 августа ждет дополнительный выходной, который связан с празднованием Дня города и республики.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты напомнили, что 30 августа - нерабочий праздничный день. В связи с этим и сегодня рабочий день не был полным - в соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ, рабочий день должен был завершиться на час раньше.

Завтра жителей и гостей Казани ждет достаточно обширная праздничная программа. Среди вариантов досуга - ледовое шоу команды Евгения Плющенко, открытие парка у набережной Ноксы, оперный фестиваль и многое другое.