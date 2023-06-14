"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер

Мэр Казани Ильсур Метшин лично посмотрел ход благоустройства Голубых озер

В Казани благоустраивают Голубые озера. Уже подошли к концу работы по берегоукреплению, були обустроены пешеходные тропы, а также создан экоцентр для проведения тематических мероприятий. Глава города осмотрел результаты работ. Он отметил, что все сделанное - лишь начало масштабного проекта "Зеркала Татарстана".

Система Голубых озер состоит из нескольких водоемов. Первый этап из благоустройства начался с укрепления подпорной стенки, дна и откосов Хрустального водопада, который выступает в роли перемычки, отделяющей Большое Голубое озеро от русла Казанки.

Особое внимание уделяют озеленению территории. Здесь была сохранена вся существующая растительность, а также убраны аварийные деревья и американский клен. Дополнительно будут высаживать около 70 деревьев, а также больше 900 кустарников.

Новый мостик появился у Хрустального водопада, так как прежний уже стал аварийным. Напротив создана зона созерцания с амфитеатром. Установлены скамейки со столиками для комфортна посетителей. Пешеходные тропы были выполнены из лиственницы, которая обладает высокой биологической стойкостью.

Второй этап благоустройства предполагает установку малых архитектурных форм, а также установку зон созерцания озера и наблюдения за птицами.