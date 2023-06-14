Новости Казани
· Полина Модестова

"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер

Мэр Казани Ильсур Метшин лично посмотрел ход благоустройства Голубых озер
"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

В Казани благоустраивают Голубые озера. Уже подошли к концу работы по берегоукреплению, були обустроены пешеходные тропы, а также создан экоцентр для проведения тематических мероприятий. Глава города осмотрел результаты работ. Он отметил, что все сделанное - лишь начало масштабного проекта "Зеркала Татарстана".

Система Голубых озер состоит из нескольких водоемов. Первый этап из благоустройства начался с укрепления подпорной стенки, дна и откосов Хрустального водопада, который выступает в роли перемычки, отделяющей Большое Голубое озеро от русла Казанки.

Особое внимание уделяют озеленению территории. Здесь была сохранена вся существующая растительность, а также убраны аварийные деревья и американский клен. Дополнительно будут высаживать около 70 деревьев, а также больше 900 кустарников.

Новый мостик появился у Хрустального водопада, так как прежний уже стал аварийным. Напротив создана зона созерцания с амфитеатром. Установлены скамейки со столиками для комфортна посетителей. Пешеходные тропы были выполнены из лиственницы, которая обладает высокой биологической стойкостью.

Второй этап благоустройства предполагает установку малых архитектурных форм, а также установку зон созерцания озера и наблюдения за птицами.

Следующая новость ↓

Популярное

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще
Интересное в Казани
3 часа назад

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще

Новости Казани

день назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Полезное

день назад

Касается всех: как не лишиться квартиры в России в 2023 году и на что нужно обратить внимание уже сейчас?

сколько стоит вызвать поморить тараканов

Новости Казани

16 часов назад

Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Новости Казани

день назад

На территории Казани обнаружено редкое растение

прошивка биоса цена в Санкт-Петербурге

Лонгриды

22 часа назад

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

Новости Казани

день назад

Задержались на пути в Татарстан: в Петербурге из-за пчел задержали рейс самолета в Казань

Новости Казани

день назад

Стоимость "квадрата" - не меньше 200 тысяч: в Казани в центре Суконной слободы появится ЖК

Новости Казани

6 часов назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки
Новости Казани
день назад

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

Новости Казани

3 часа назад

Перекроют дороги и запретят проносить эти вещи: в Челнах в день Сабантуя усилят меры безопасности

Интересное в Казани

21 час назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

Новости Казани

3 часа назад

Его цель - укрепление конституционной законности: в Татарстане подписали закон о создании Конституционного совета

Новости Казани

3 часа назад

Малышка остается в реанимации: в Казани три человека отравились газом
"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер
Новости Казани
7 минут назад

"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер

Новости Казани

3 часа назад

Потратят 15 миллионов: в Альметьевске на набережной городского водохранилища устроят велопешеходные дорожки

Новости Казани

4 часа назад

"Не хватает офисов в центральной части России": ЮАР планирует открыть офис в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Возведут высотки: в Казани зарезервировали землю в Березовой роще для строительства
7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани