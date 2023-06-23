Впервые за несколько лет: в Челнах выявил заражение клещевым энцефалитом

В Челнах выявили первое заражение клещевым энцефалитом за несколько лет

Специалисты инфекционной больницы Набережных Челнов сообщили, что им удалось зарегистрировать первый случай клещевым энцефалитом за несколько лет. Диагноз был поставлен пятилетней девочке, которую клещ укусил в угол глаза.

Врачи отметили, что, чем ближе укус в голове, тем выше риск заражения. Ребенок обратился с жалобами на головную боль, температуру, боли в животе и рвоту. Изначально у ребенка заподозрили менингит. Была проведена спинно-мозговая пункция. В результате обследования и была выявлена менингеальная форма вируса, сообщает chelny-izvest.ru.

Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать, так как родители вовремя обратились к специалистам. Девочка на протяжении двух недель находилась в инфекционном отделении, а после этого была выписана домой на амбулаторное наблюдение.