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· Полина Модестова

Впервые за несколько лет: в Челнах выявил заражение клещевым энцефалитом

В Челнах выявили первое заражение клещевым энцефалитом за несколько лет
Впервые за несколько лет: в Челнах выявил заражение клещевым энцефалитом

pixabay

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Специалисты инфекционной больницы Набережных Челнов сообщили, что им удалось зарегистрировать первый случай клещевым энцефалитом за несколько лет. Диагноз был поставлен пятилетней девочке, которую клещ укусил в угол глаза.

Врачи отметили, что, чем ближе укус в голове, тем выше риск заражения. Ребенок обратился с жалобами на головную боль, температуру, боли в животе и рвоту. Изначально у ребенка заподозрили менингит. Была проведена спинно-мозговая пункция. В результате обследования и была выявлена менингеальная форма вируса, сообщает chelny-izvest.ru.

Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать, так как родители вовремя обратились к специалистам. Девочка на протяжении двух недель находилась в инфекционном отделении, а после этого была выписана домой на амбулаторное наблюдение.

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