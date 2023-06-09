Новости Казани
· Полина Модестова

Впервые свяжут города: из Казани в Грозный появится прямой железнодорожный маршрут

Из Казани запустят поезд до Грозного 16 июня 2023 года
Впервые свяжут города: из Казани в Грозный появится прямой железнодорожный маршрут

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Пресс-служба АО "ФПК" сообщила, что столицы Татарстана и Чечни впервые будут связаны прямым беспересадочным железнодорожным маршрутом.

В сообщении говорится, что для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой Федеральная пассажирская компания впервые назначит беспересадочный купейный вагон по маршруту Грозный - Казань.

Он будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов №302/301 Грозный-Волгоград, №491/492 Адлер – Казань и №509/510 Казань – Новороссийск. В пути запланировано несколько остановок: в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах.

Время в дороге из Грозного до Казани составит 51 час, а в обратном направлении - 48 часов. Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки: экологически чистыми туалетными комплексами, кондиционерами и многим другим.

Следующая новость ↓

Популярное

Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе
Интересное в Казани
21 час назад

Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе

Лонгриды

день назад

До 370 лет пахать: сколько придется работать "простому смертному" в Казани, чтобы жить в элитной квартире?

Гид по скидкам Казани

день назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

оказание услуг по покосу борщевика и многолетних трав в московской области

Новости Казани

20 часов назад

Пересекал сплошную: в Казани разбилась насмерть рэп-исполнитель Альбина Сафарова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

курсы по логопедии дистанционно в Новосибирске

Новости Казани

23 часа назад

Проработал меньше года: в Казани обнаружили тело федерального судьи Артема Бартенева

Новости Казани

23 часа назад

Появится новая развязка: в Казани решают вопрос с закрытым кольцом у Деревни Универсиады

Новости Казани

20 часов назад

Будет четыре площадки: в Казани утвердили места празднования Сабантуя

Новости Казани

день назад

Окажет действенный эффект: госсовет РТ предложил лишать прав за нарушения, которые зафиксировала камера

Новости Казани

21 час назад

Погибли двое: страшное массовое ДТП произошло рано утром в Нижнекамске
Новости Казани
14 минут назад

Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

Новости Казани

9 минут назад

"Идеально соединить эти две территории": в Казани на месте "Кырлая" может появиться парк

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы готовы на все: 11 неочевидных советов, чтобы подготовиться к пляжному сезону

Новости Казани

54 минуты назад

"Переживаю не оправдать ожидания людей": актер татарского драмтеатра сыграет в сериале "Брежнев"

Новости Казани

час назад

Проведут на четырех площадках: стали известны места празднования Сабантуя в Казани
Уволилось больше, чем устроилось: в Татарстане наметилась негативная тенденция в медицинской сфере
Новости Казани
4 минуты назад

Уволилось больше, чем устроилось: в Татарстане наметилась негативная тенденция в медицинской сфере

Новости Казани

2 часа назад

Выполнят три реконструкции: в Татарстане пройдет фестиваль "Военные игры "Элбэдэн"

Новости Казани

15 часов назад

Предложение казалось выгодным: в Казани молодой человек "купил" автомобильные диски у мошенников

Новости Казани

16 часов назад

"Пенсии и пособия будут доставлены по графику": "Почта России" не будет работать в День России
Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?
Полезное
4 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?