Впервые свяжут города: из Казани в Грозный появится прямой железнодорожный маршрут

Из Казани запустят поезд до Грозного 16 июня 2023 года

Пресс-служба АО "ФПК" сообщила, что столицы Татарстана и Чечни впервые будут связаны прямым беспересадочным железнодорожным маршрутом.

В сообщении говорится, что для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой Федеральная пассажирская компания впервые назначит беспересадочный купейный вагон по маршруту Грозный - Казань.

Он будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов №302/301 Грозный-Волгоград, №491/492 Адлер – Казань и №509/510 Казань – Новороссийск. В пути запланировано несколько остановок: в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах.

Время в дороге из Грозного до Казани составит 51 час, а в обратном направлении - 48 часов. Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки: экологически чистыми туалетными комплексами, кондиционерами и многим другим.