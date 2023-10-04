Возводился больше 60 лет назад: в Казани откроют для движения мост на Нурсултана Назарбаева

В Казани мост через озеро Кабан откроют для движения после ремонта в октябре 2023 года

В Казани местные власти рассказали о судьбе моста, который проходит через озеро Кабан. Стало известно, что конструкция на Нурсултана Назарбаева будет октрыта в октябре 2023 года. Точная дата в городской администрации обозначены не была.

В телеграм-канале мэрии Казани местные поинтересовались, когда будет открытие, так как, со слов местных жителей, мост остается закрыт при том, что дорожники закончили даже нанесение разметки. Граждане также не заметили никакой техники.

Напомним, что мост на улице Назарбаев остается закрыт с осени 2022 года. Открыть его планируют в этом месяце. Решение о закрытии моста было принято в связи с высоким износом конструкции и опасности дальнейшей эксплуатации, так как объект возводился больше 60 лет назад.