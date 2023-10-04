Новости Казани
· Полина Модестова

Возводился больше 60 лет назад: в Казани откроют для движения мост на Нурсултана Назарбаева

В Казани мост через озеро Кабан откроют для движения после ремонта в октябре 2023 года
Возводился больше 60 лет назад: в Казани откроют для движения мост на Нурсултана Назарбаева

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

В Казани местные власти рассказали о судьбе моста, который проходит через озеро Кабан. Стало известно, что конструкция на Нурсултана Назарбаева будет октрыта в октябре 2023 года. Точная дата в городской администрации обозначены не была.

В телеграм-канале мэрии Казани местные поинтересовались, когда будет открытие, так как, со слов местных жителей, мост остается закрыт при том, что дорожники закончили даже нанесение разметки. Граждане также не заметили никакой техники.

Напомним, что мост на улице Назарбаев остается закрыт с осени 2022 года. Открыть его планируют в этом месяце. Решение о закрытии моста было принято в связи с высоким износом конструкции и опасности дальнейшей эксплуатации, так как объект возводился больше 60 лет назад.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

уничтожение тараканов в красногорске

Новости Казани

день назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

день назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

ремонт дверей union в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Новости Татарстана

день назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

19 часов назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Новости Татарстана

день назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»
Лонгриды
день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Казани

57 минут назад

Возводился больше 60 лет назад: в Казани откроют для движения мост на Нурсултана Назарбаева

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

Новости Татарстана

час назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

Новости Казани

час назад

Не исключается и попадание ряда латиноамериканских стран: к саммиту в Казани могут утвердить кандидатов на статус партнёров БРИКС
Будут курсировать больше 250: для поездок в Казань на праздники пустят доппоезда
Новости Казани
7 минут назад

Будут курсировать больше 250: для поездок в Казань на праздники пустят доппоезда

Новости Татарстана

час назад

Почти на четверть больше: стало известно, сколько заработал общепит Татарстана за 2023 год

Новости Татарстана

2 часа назад

В дороге 19 часов: стало известно, когда Казань и Воронеж свяжут автобусные рейсы

Новости Татарстана

2 часа назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях
7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть
Интересное в Казани
5 дней назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть